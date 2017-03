Frota de carros dobra na Capital e “primeira segunda-feira do ano

No período entre 2003 a 2013 o aumento de veículos foi de cerca de 110%

Dizem por aí que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval, então partido desse pressuposto teoricamente estamos na primeira segunda-feira de 2017. E para alguns motoristas ela já começa lenta com trânsito caótico em Campo Grande.

Durante a manhã e início da tarde desta segunda-feira (6) o JD1 Notícias recebeu algumas reclamações de motorista que destacam a lentidão em algumas vias de Campo Grande. Um dos motivos pode ser a volta do campo-grandense às suas atividades normais após as festividades do Carnaval, mas a prefeitura da Capital aponta outro motivo.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Campo Grande nos últimos anos a frota de carros na Capital mais que dobrou. No período entre 2003 a 2013 o aumento foi de cerca de 110%. “Enquanto que a população cresceu 25% no mesmo período, a frota, por sua vez, aumentou de 223 mil veículos em 2003 para 470 mil há 3 anos, mais de 110% de aumento”, destaca a assessoria. Já a população passou de cerca de 663 mil pessoas para 863 mil, segundo estimativa do IBGE, para 2016.

A assessoria destaca ainda que para que o trânsito flua a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito)vem trabalhando diariamente para melhorar o trafego com fiscalização, sinalização, ordenamento e educação no trânsito