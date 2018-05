Fugitivos do sistema prisional são presos

Sete fugitivos do sistema prisional foram presos na última quinta-feira (17), nas regiões do Prosa e Segredo em Campo Grande. A ação aconteceu durante uma intensificação nas aborgens realizadas por equipes do Oficial Ronda 9º BPM, Força Tática 11º CIPM, GU Pel Margarida 9º BPM e A.L.I 9º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a retirada das ruas dos evadidos gera impacto direto na diminuição de índices criminais, principalmente os de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e homicídios, devido ao fato que os evadidos são reincidentes em diversas modalidades de crimes.