Fumacê atenderá cinco bairros na capital

O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), o fumacê - que combate o mosquito Aedes aegypti - atenderá cinco bairros nesta quarta-feira (20), em Campo Grande. Os atendimentos iniciarão a partir das 16h e percorrerá os locais, Coronel Antonino, Morada do Segredo, Santa Fé, Monte Castelo e São Francisco.

As viaturas da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, percorrem os bairros programados entre às 16h e 22h30 e seguem o itinerário estabelecido.

A aplicação do inseticida visa atingir, principalmente, as fêmeas do mosquito causador das doenças, contudo, é possível que outras espécies de insetos também sejam atingidas.