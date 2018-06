Fumacê percorre sete bairros da capital

Sete bairros da capital receberão nesta segunda-feira (25), serviço de fumacê em combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Carros da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) percorrem os bairros: Cabreuva, Nova Campo Grande, Popular, Itamaracá, Alves Pereira, Centenário e Jardim Canguru entre às 16h e 22h30.

A Sesau orienta à população a abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegarão dentro das casas, onde normalmente o mosquito se abriga; lavar com água e sabão os bebedouros de animais após a aplicação do inseticida e manter-se longe do veículo enquanto estiver realizando os trabalhos.

Confira o itinerário do Fumacê: