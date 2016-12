Funasa anuncia investimentos na área de saneamento

Obras em comunidades rurais do MS visam a melhoria da saúde do homem do campo

A Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul, e com o apoio do coordenador da bancada do MS, o senador Moka, anunciou, neste 23 de dezembro, a liberação de R$ 8.854.178,16 para obras de saneamento ambiental em todo o estado, sendo a maior parte desses investimentos oriundos do PAC Saneamento, ultrapassando o valor de R$ 5 milhões.

Os repasses iniciaram na segunda quinzena de agosto, com liberação para obras de melhorias sanitárias domiciliares para os municípios de Paranhos no valor de R$ 245.000,00 e Inocência R$ 175.000,00.

Para a ações de Esgotamento Sanitário, os municípios contemplados com investimentos da Fundação foram: Terenos com R$ 250.000,00, Costa Rica com R$ 300.000,00 no mês de outubro, Maracaju recebeu o montante de R$ 1.997.594,08; Anastácio R$ 1.458.248,54 e Nova Alvorada do Sul recebeu R$ 1.042.872, 38.

No dia 22 de dezembro, foi liberado para os municípios de Costa Rica, o valor de R$ 1.020.000,00; Jateí R$ 655.40,75, Ladário R$ 900.000,00 e Figueirão que recebeu a quantia de 390.000,00. O município de Jardim, percebeu a quantia de R$ 300.000,00 no dia 19 deste mês.

Para as obras em sistema de abastecimento de água, o município de Ivinhema está recebendo o repasse de R$ 460.648,99 e Caarapó teve o investimento de R$ 210.000,00 para ações de resíduos sólidos.

Ainda na data de 22 de dezembro, a Funasa em MS anunciou também processo licitatório para aquisição de equipamentos de perfuração de poços tubulares profundos, tendo sido licitado os seguintes itens: uma sonda perfuratriz; um compressor, um guindaste; um tanque reservatório pipa; um guincho hidráulico; uma motobomba; dois caminhões traçados 6 x 4 sem carroceria e dois caminhões traçados 6 x 4 com carroceria. Todo esse investimento totaliza o valor aproximado de R$ 2.800.000,00. Esses equipamentos que serão utilizados na perfuração de poços na área rurais do estado.

Para a área de ações educativas em saneamento, os municípios contemplados com os repasses foram Taquarussu com R$ 135.450,00; Nioaque com R$ 121.107,80 e Itaporã com R$ 232.845,62.

Para o superintendente estadual da Funasa em MS, Marco Aurélio Santullo, “essas aquisições deverão proporcionar melhoria na qualidade de vida da comunidade rural, promovendo também a fixação do homem no campo, uma vez que o mesmo estará desfrutando do precioso líquido com qualidade”.