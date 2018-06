Funcionária de clínica sofre sequestro relâmpago

Enquanto circulava com os bandidos, recebia ameaças de morte

Uma mulher de 41 anos viveu momentos de horror ao sofrer sequestro relâmpago na tarde desta segunda-feira (18), no Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, Leticia Maria da Conceição Oliveira, funcionária de uma clínica médica, saiu por volta das 14h25 para realizar serviços bancários e quando se aproximou da caminhonete de seu patrão para ir ao banco, dois homens armados anunciaram o roubo, fazendo-a entrar com eles no veículo em direção a avenida Ranulpho Marques Leal.

Após circular com os bandidos, que a todo momento a ameaçavam de morte, a vítima foi deixada na rua Bruno Garcia, no bairro Colinos.

Além da caminhonete, os bandidos roubaram os documentos pessoais da mulher, celular, dinheiro, bolsa e talões de cheques do seu patrão.

Moradores da região relataram aos policiais o envolvimento de um terceiro indivíduo que estava em uma motocicleta preta com placa final 62.

A caminhonete foi recuperada pelos policiais três horas após o sequestro no bairro Quinta da Lagoa.