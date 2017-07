Funcionária pede licença do trabalho para ver Game of Thrones

Quem acompanha uma série de perto sabe a dor que é perder o início de uma nova temporada. Ansiosa pela tão aguardada sétima temporada de Game of Thrones, a recepcionista Andrezza Malcher entregou uma carta à gerência do hotel onde trabalha pedindo para ser liberada nos dias e horários em que os episódios serão transmitidos a partir do próximo domingo, 16.

Andrezza publicou em seu perfil no Facebook a solicitação que fez, na qual explica a importância da série que ela acompanha há sete anos. Mas ela também pensou na empresa e afirmou que, embora a ausência dela afete negativamente a companhia, estar trabalhando nos horários dos episódios comprometerá a produtividade dela.

A funcionária se colocou à disposição do hotel para compensar as horas ausentes ou adaptar a escala de trabalho pré-determinada desde o início do mês. Para justificar ainda mais o pedido, Andrezza falou de como o comportamento dos personagens estão ligados ao mundo corporativo.

“O respeito e a lealdade por opção com a personagem Daenerys e seus imaculados; o trabalho em equipe com as diversas alianças criadas; a importância de um networking com o Varys; e do planejamento com Mindinho; a relevância da participação da mulher na política com Cersey, Daenerys, Catelyn e várias outras”, escreveu a recepcionista.

Dois dias depois, Andrezza publicou a resposta da gerente, Amanda Jarces, que a parabenizou pela criatividade do pedido e afirmou que outros funcionários e hóspedes também acompanham a série.

“Estaremos disponibilizando os canais HBO durante toda a temporada nos televisores do hotel. Na recepção, seu posto de trabalho, nos dias e horários em que serão exibidos os episódios da série, será transmitido o episódio, acompanhado de pipoca, que é por nossa conta. Nossa intenção é transformar esses encontros a cada domingo em momentos memoráveis para todos”, escreveu Amanda, como resposta ao pedido.

Andrezza, claro, ficou muito feliz com a solução dada pela gerência. “Brasil! Vocês não estão entendendo minha emoção. Recebi minha resposta, vai ter transmissão de Game of Thrones na minha recepção”, comemorou na publicação.