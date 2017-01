Funcionárias de Seleta ainda não receberam salário referente as férias

As funcionárias da Seleta ainda não receberam o salário referente as férias coletivas. O JD1 Notícias teve acesso a uma mensagem do advogado Rubylan Oliveira, integrante do Departamento Jurídico do Senalba-MS, onde ele procura tranqüilizar as funcionárias destacando que está buscando a solução para o problema.

De acordo com a mensagem, na manhã desta segunda-feira (16), o advogado esteve na Seleta cobrando o pagamento das férias, mas foi informado que o valor não foi repassado pela prefeitura para a prestadora de serviços, por isso o pagamento ainda não foi efetuado. Não satisfeito, o advogado destacou que tentou durante toda a manhã falar com o prefeito Marquinhos Trad.

A resposta veia apenas no fim desta tarde. Após o questionamento sobre o dinheiro das férias, Marquinhos teria garantido que seria repassado para a Seleta ainda nesta segunda-feira. A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande, mas até a publicação desta matéria ela não havia se pronunciado.