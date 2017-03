Um funcionário da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul, teve o corpo prensado por uma pá carregadeira, enquanto trabalhava nesta quinta-feira (23), na zona rural do município. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal local e devido à gravidade dos ferimentos, foi levada para Dourados, onde até o momento não foi informado seu estado de saúde.

De acordo com o site Vale MS, a vítima, Martiminiano Pereira da Silva, de 48 anos, conhecido como “Sasa”, trabalhava perto de uma fazenda, quando resolveu descer do maquinário para afrouxar o pino. No momento em que a vítima realizava a manutenção, ela foi prensada na traseira da moto niveladora.

A vítima foi socorrida no local por amigos que acionaram o resgate.