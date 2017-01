Funcionário público é multado em R$ 5 mil por pescar durante a piracema no Rio Verde

Um funcionário público, de 53 anos, foi multado em R$ 5 mil por pescador por pesca durante a piracema no rio Verde, em Água Clara, cidade a km de Campo Grande. Durante fiscalização no ria, a Polícia Militar Ambiental encontrou o homem chegando com uma embarcação e vários petrechos de pesca e iscas.

Foram apreendidos dois molinetes, uma caixa com anzóis, carretéis de linha e vários materiais de pesca, além de iscas de milho e outro materiais para ceva de peixes.

O funcionário público foi conduzido, juntamente com o barco e material de pesca apreendidos, à delegacia da Polícia Civil de Água Clara e responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção.