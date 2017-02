Funcionários da Águas Guariroba se unem e doam sangue na Santa Casa

Na manhã de quinta-feira (23), os funcionários da empresa Águas Guariroba se reuniram em uma ação pela vida e para ajudar o próximo. Com cerca de 20 colaboradores, a ação faz parte do programa “Doar sangue é salvar vidas” organizado pela empresa, na qual os funcionários realizaram doações de sangue no Hemonúcleo da Santa Casa, o segundo maior ponto de coleta de Mato Grosso do Sul.

A ação, segundo o responsável pelo grupo, Marlon Quevedo, iniciou por conta da necessidade de ajudar o próximo, como uma responsabilidade social, além propagar o ato voluntário. “De início foi feito o convite para todos os colaboradores aderirem ao programa, com a aceitação da maioria, determinamos junto ao recursos humanos da empresa um dia para ser dedicado às doações de sangue. O programa é recente, mas já atingimos o maior número de doadores e muitos já estão aguardando para doar também”, explica.

A enfermeira, Luciane Miranda, responsável pelo Banco de Sangue da Santa Casa, agradeceu ao grupo pela doação deixando-os a vontade para voltar a doar. “Esses apelos que são feitos com os programas de voluntariado colaboram muito com o aumento das doações de sangue. Nós ficamos agradecidos pela sensibilização e ajuda de todos. Vocês serão sempre bem vindos e sintam-se convidados, desde já, para retornar”, finaliza.

Para doar, é recomendado que a pessoa pese no mínimo 55kg, ter um bom estado de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas assim como alimentos gordurosos, estar bem alimentado, ter ingerido pelo menos um litro de água antes da doação e ter uma boa noite de sono.

Benefícios: desconto de 50% em shows e cinemas, concursos públicos estadual, municipal e federal o doador fica isento da taxa de inscrição e prioridade em filas. O Hemonúcleo da Santa Casa fica aberto de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Na sexta-feira o expediente encerra às 15h.