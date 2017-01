Funcionários da Omep e Seleta recebem ainda hoje, garante o jurídico

Sindicato prega harmonia com Executivo

Após protocolar a lista da folha de pagamento dos trabalhadores na Secretaria Municipal de Educação (Semed), o advogado Rubylan Oliveira, integrante do Departamento Jurídico do Senalba-MS tranquilizou as trabalhadoras da Seleta e Omep e afirmou que “hoje o pagamento estará disponibilizado em conta”.

“Tenho acompanhado e lutado por vocês a muito tempo e gostaria de dizer que ontem, conforme noticiado, acompanhei o protocolo da folha de pagamento de vocês diretamente com a secretaria de educação”, afirmou Oliveira.

O advogado ainda explicou que após o protocolo, o financeiro da Semed começou a trabalhar para que fosse feito o repasse ao tesouro e liberado os valores relacionados ao pagamento das trabalhadoras.

O integrante do Departamento Jurídico do Senalba-MS ainda destacou a atuação da instituição. “Acreditem na instituição que os representa, informações desprovidas de verdade e inverídicas não podem gerar conflitos, não vamos alimentar a discórdia”, concluiu.