O impasse entre Prefeitura, Omep e Seleta chegou ao fim. Na manhã desta segunda-feira (9) o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad entregou ao poder jurídico um demonstrativo de pagamento do décimo terceiro e das férias coletivas dos quatro mil funcionários que foram demitidos na semana passada.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional (Senalba-MS), Maria Joana, todos os empregados já estão cientes que a partir de amanhã o dinheiro estará liberado. “Acreditamos no nosso prefeito, e sabemos que ele está fazendo o impossível para colocar as contas da Prefeitura em dia. Sabendo que amanhã todo esse impasse termina já é um grande alivio”, relata.

Segundo a presidente da entidade, durante a reunião que aconteceu na Câmara Municipal na semana passada, o prefeito afirmou aos servidores que pagamento salarial do mês de dezembro sairá até dia 12. “Ele comentou para todos nós que irá liquidar toda a dívida o mais rápido possível, e para que isso aconteça, ele precisa aguardar o dinheiro do IPTU, que sairá até amanhã. Segundo o prefeito, até dia 12 esse dinheiro será liberado para todos” comentou.

Explicando como será a forma de pagamento de todos os servidores da Omep e Seleta, o prefeito Marquinhos Trad explicou como esse dinheiro será depositado “O 13° salário, quem recebe até R$ 3 mil vai receber à vista, se ultrapassar R$ 3 mil, receberá mais R$ 1 mil e o restante conforme o calendário de pagamento de todos os outros funcionários públicos. A rescisão e as férias também serão pagas à vista. Assim que a OMEP e Seleta providenciarem a folha, um dia depois depositaremos. Essa é uma exigência do convênio. Sobre o pagamento de dezembro, sairá após o recolhimento do IPTU. Após isso, no máximo dois dias faremos o pagamento integral de todos os funcionários, tudo pago à vista e regularizado”, enfatizou.