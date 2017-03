Aproximadamente 30 manifestantes da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, bloquearam nos dois sentidos a BR-262, no início da tarde desta sexta-feira (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agente estão no local, mas até o momento não tem informações sobre o motivo dos protestos.

A interdição da rodovia aconteceu no km 234, por volta de 12h15. De acordo com a PRF, neste momento há um congestionamento de 500 metros.

Os policiais estão na região tentando negociar com os manifestantes, mas até o momento todas as tentativas estão sendo ignoradas.