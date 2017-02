Funcionários da Santa Casa cruzam os braços em protesto por atraso no repasse de salários

Muitas coisas mudaram depois que Marquinhos Trad (PSD) assumiu a prefeitura, porém, uma situação ainda perdura, que é a questão da Santa Casa. Segundo informações, uma nova manifestação será feita em frente ao Pronto Socorro do hospital no início desta tarde devido ao atraso do repasse para o pagamento dos salários dos funcionários, que ainda não receberam.

Os problemas com repasse são parte da “herança maldita” deixada pelo antecessor Alcides Bernal (PP) que culminou inclusive com paralisação da enfermagem e até mesmo greve de médicos no hospital.

Os sindicatos de servidores em enfermagem e administrativos informaram que há um débito de mais de R$ 4 milhões, o que compromete todo funcionamento do pagamento de salários, fora o repasse do mês que não foi feito até o quinto dia útil.