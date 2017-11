Funcionários do Senai de Maracaju visitam áreas rurais no município

O Senai de Maracaju realiza visitas às propriedades rurais do município para fazer o levantamento das necessidades de cursos na região. O objetivo é percorrer 106 propriedades e saber o que cada produtor precisa, qual tipo de curso está fazendo falta para sua propriedade e seu negócio.

Até o momento foram visitas as fazendas Sapé, Volta Grande, Califórnia, Pejuçara, Capeva, Estancia Maracaju, Cristal, Cristalina, Formosa, Zelândia, Água Parada, Cabeceira Alegre, Salgador, Monte Alegre, Cabeceira, Pinduca, Betel, Primavera, Harmonia, Nova Floresta e Lagoinha. Após a conclusão das visitas, o Senai de Maracaju vai elaborar um portfólio com cursos voltados ao público do agro, visando suprir a necessidade do setor agropecuário.

Para o produtor rural Gijsbertus Beukhof, proprietário da Fazenda Cristalina, a iniciativa do Senai de Maracaju é extraordinária. “O Senai vem trazer novos conhecimentos para os produtores de Maracaju”, destacou. O gerente do Senai de Maracaju, Luis Patrikc de Andrade Soares, completa que o objetivo é atender o profissional do agronegócio, visando qualidade, desenvolvimento e crescimento na atuação das atividades.

“Será feito ainda um levantamento das necessidades do agronegócio em várias propriedades rurais, já que são vistas como empresas, que geram trabalho e renda. O foco do atendimento do Senai é a indústria, mas o agronegócio também representa isso, pois produz, tem tecnologia e inovação e, por isso, é fundamental colocar nossa estrutura para atender a real necessidade desse mercado”, disse Luis Patrick, completando que já estão abertas as inscrições dos cursos de mecânico de máquinas agrícolas, NR 31 e NR 10.