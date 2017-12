Funcionários encontram 473 gramas de maconha no campus da UFMS

Um tablete de maconha pesando 473 gramas foi encontrado por funcionários no campus da Universidade Federal de Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (1).

De acordo com o Jornal Semana, os funcionários acharam a droga enquanto faziam a limpeza no pátio da universidade. Conforme o boletim de ocorrência a responsável pelo local, disse que os funcionários faziam a limpeza quando viram o tablete com um forte odor.

Com isso eles acionaram a Polícia Militar. A maconha foi apreendida pela polícia, mas ninguém foi preso.