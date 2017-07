Fundação de Trabalho oferece vagas de emprego com salario de mais de R$ 2 mil

a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece vagas de empregos na Capital e no interior. São oportunidades para várias funções, com critérios e exigências específicas para atender as necessidades dos empregadores.

Em Campo Grande há sete vagas para farmacêutico, com experiência e curso superior completo; salário oferecido é R$ 2.967,84, ticket alimentação, assistências médica e odontológica, seguro de vida e vale-transporte.

No município de Naviraí são 10 vagas para operador de colheitadeira, com experiência, ensino fundamental completo e CNH. O salário é de R$ 1.452,76 e comissão.

Em Ribas do Rio Pardo há quatro vagas para eletricista, com experiência e ensino médio completo. O salário oferecido é R$ 2.000,00.

Em Rio Brilhante tem 30 vagas para ajudante de armazém, com experiência e ensino fundamental completo com salário de R$1.290,00.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.