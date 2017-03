Fundação do Trabalho disponibiliza vagas para pessoas com deficiência

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) nas funções de auxiliar administrativo, porteiro e na área da Saúde. Os interessados em preencher alguma das oportunidades devem comparecer à rua 13 de maio, 2.773, Centro, no setor de Serviço Social, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Para auxiliar administrativo são nove vagas, exige-se experiência e ensino médio. O salário oferecido é de R$ 937,00 mais adicional de insalubridade, acrescido de assistências médica e odontológica, seguro de vida e refeição.

Além dessas, há oito vagas para porteiro, sem exigência de experiência, basta ter o ensino fundamental completo, o salário oferecido é de R$ 1.300,00 e ticket alimentação no valor de R$ 340,00, acrescido de assistências médica e odontológica e seguro de vida.

Para a área da Saúde são três vagas para cada função, com exigências pertinentes às profissões. Em todas as oportunidades a empresa exige que o candidato tenha experiência e escolaridade, e oferece salário, ticket alimentação e assistência médica, segue a lista com as vagas:

Vagas para nível superior

Há oportunidades para analista de laboratório químico, exige-se ensino superior em Farmácia. O salário oferecido é de R$ 2.983,87. Além dessas há vagas para enfermeiro, exige-se ensino superior, o salário oferecido é de R$ 3.142,99.

Para farmacêutico exige-se ensino superior, salário oferecido é de R$ 2.983,87. Também há oportunidades para fisioterapeuta, exige-se ensino superior na área com salário de R$ 2.983,87.

Vagas para Nível Médio

Há vagas na função de atendente de farmácia com salário de R$ 1.174,55. Tem oportunidade para recepcionista/atendente com valor oferecido de R$ 1.500,30.

Também há vagas para técnico em enfermagem e salário de R$ 1.514,32. E, ainda, oportunidades para técnico de laboratório em patologia clínica com valor ofertado de R$ 1.514,32, e para técnico em radiologia, com salário de R$ 1.611,73.

Todas essas oportunidades são para pessoas com deficiência. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30. As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.