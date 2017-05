Fundação do Trabalho oferece vagas de empregos em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) tem oferta de oportunidades de empregos nas 31 agências “Casas do Trabalhador” no Estado. São vagas para diversas funções e com critérios de exigências diferenciados que dependem da profissão.

Na Capital há cinco vagas para pedreiro de alvenaria, que exige experiência e o ensino fundamental. O salário oferecido é de R$ 1.298,00, acrescido de vale alimentação no valor de R$ 335,00. Também há três vagas para instalador de redes e cabos telefônicos que exige experiência, ensino médio e CNH, o salário oferecido de R$ 970,00 ainda tem acrescidos ticket alimentação no valor de R$ 500,00 e assistências médica e odontológica.

Interior

Em Nova Alvorada do Sul há cinco vagas para monitor agrícola, que exige experiência e ensino médio. O salário oferecido é de R$ 1.700,00, acrescidos de ticket alimentação e assistências médica e odontológica, além do seguro de vida.

Em Naviraí há seis vagas para tratorista agrícola que tenha experiência, ensino fundamental e CNH. O salário oferecido é de R$ 1.326,43.

Em Ribas do Rio Pardo tem cinco vagas para pedreiro com experiência e não é necessário escolaridade comprovada com salário oferecido R$ 1.350,00.

No de Sidrolândia há 40 vagas para alimentador de linha de produção. Não há exigência de experiência e nem de escolaridade; o salário oferecido é de R$ 1.071,00 mais assistência médica e cesta básica. Ainda em Sidrolândia há 15 vagas para gerente de coordenação de Marketing, o salário ofertado é de R$ 2.000.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município, com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Mais informações no Boletim do Emprego.