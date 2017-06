Fundação do Trabalho oferece vagas de empregos na Capital e no interior

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta semana diversas oportunidades de empregos, com vagas para várias funções, disponíveis na “Casa do Trabalhador” em 25 municípios do Estado.

Destaque para a Capital, com 10 vagas para costureira, que exige experiência e o ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.088,00, vale-transporte e alimentação no local. Também há sete vagas para pintor de paredes, com exigência de experiência e o ensino fundamental incompleto, o salário oferecido é R$ 1.298,00 e vale-transporte.

Interior

No município de Dourados tem 10 vagas para corretor de imóveis, com exigência de experiência e o ensino médio, o salário oferecido é R$ 1.500,00, acrescidos de vale-transporte e comissão.

Em Ivinhema são 39 vagas para motorista carreteiro, com experiência e o ensino fundamental, o salário oferecido é R$ 1.673,59, acrescidos de vale-alimentação no valor de R$ 340,61, e planos de saúde e odontológico.

No município de Três Lagoas há 127 vagas para motorista carreteiro, exige-se CNH, experiência e o ensino médio, o salário oferecido é R$ 1.679,60, além do vale-transporte e benefícios.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” do seu município, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.