Fundação do Trabalho oferece vagas para pessoas na terceira idade

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza nesta semana oportunidades de trabalho para quem está na terceira idade. São sete vagas na função de repositor de mercadorias. Não é necessário ter experiência, mas o empregador exige o ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. O salário oferecido é R$ 990,00, acrescidos de vale-transporte e alimentação no local.

Nesta função o trabalhador irá expor as mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas e colocar a etiqueta de preço. Também prestará serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” da Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h30, com os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.