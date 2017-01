Fundação do Trabalho oferta vaga para vendedor com salário de R$ 3,5 mil

Para quem busca recolocação no mercado de trabalho, na área de vendas, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) recruta vendedor pracista para comercializar geradores (produtos utilizados na falta de energia).

Caso não tenha essa experiência, o interessado também pode ter conhecimento de energia eólica (ou produto similar) e exige-se, no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e possuir veículo próprio.

Além do salário de R$ 3.500,00, o contratado terá direito a tíquete-alimentação, assistência médico-odontológica e vale-transporte.

Os candidatos interessados e com os requisitos acima devem comparecer na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7 às 13 horas.