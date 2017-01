Fundação Social do Trabalho atende mais de 400 trabalhadores por dia

Vagas de trabalho, emissão de carteira de trabalho, seguro desemprego, cálculo trabalhista e apoio social são os principais serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). Diariamente passam pelo setor mais de 400 pessoas a procura desses serviços.

O diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho, Cleiton Freitas Franco, reforça que o objetivo da atual administração é priorizar o atendimento ao trabalhador. “Temos a orientação do prefeito Marquinhos Trad de fazer um trabalho de excelência. Parcerias serão feitas com as empresas para ofertar mão de obra às empresas e promover cursos de qualificação”.

“Vamos fazer um trabalho diferenciado para o trabalhador. Além de encaminhar para o emprego, vamos dar todo apoio social. Muitas pessoas vêm à Funsat para pedir orientação e apoio social. Este trabalho será feito com o apoio das assistentes sociais da fundação”, frisa Cleiton Freitas.

O titular da Funsat, Cleiton Freitas, destaca que o desafio da Fundação do Trabalho é de atender a população da melhor maneira possível. “Temos que dar apoio ao trabalhador porque é daqui que eles saem para o mercado de trabalho e garantem o sustento de suas famílias. Queremos que a Funsat seja orgulho para a população”, conclui.

Principais objetivos da Funsat:

Formulação de política do trabalho; desenvolvimento de ações nas áreas de relações de trabalho, segurança e saúde do trabalhador, mercado de trabalho, geração de emprego, trabalho e renda e economia solidária; qualificação profissional, por meio de oferta de cursos de educação profissional e tecnologia; estudos e pesquisas sócio-econômicas; desenvolvimento de ações sociais; desenvolvimento de ações voltadas para jovens e adolescentes e a inserção produtiva ao mercado de trabalho.