Fundador da marca Dijon, Humberto Saade morre no Rio

O empresário Humberto Saade, 76 anos, morreu na madrugada de hoje (11) no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, vítima de um infarto. Fundador da marca Dijon, o empresário foi responsável pelo descobrimento de algumas das modelos mais conhecidas da década de 1980, como Luiza Brunet e Monique Evans.

Fundada em 1964, a marca atingiu o auge com campanhas consideradas inovadoras, em que as modelos usavam apenas calça jeans.

Ele também era grande amigo do jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, frequentador de suas festas, no Rio. Devido ao grande sucesso na moda, lançou o champanhe Dijon, grande sucesso de venda naquela época.

O corpo de Humberto Saade será velado nesta tarde, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. O enterro está marcado para as 16h.