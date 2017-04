Fundo de Apoio à Comunidade realiza a Campanha do Agasalho

A poucos meses do inverno, a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), está com a Campanha de Agasalho organizada para esquentar as famílias carentes nos meses mais frios do ano. Empresários e população em geral podem aderir à causa. É só ir até o FAC, na Rua Anhanduí, 294 (ao lado do Horto Florestal) e escolher como quer participar.

Para aderir à campanha é fácil! Se você é empresário, pode disponibilizar um espaço no seu negócio para a arrecadação de alimentos, cobertores e roupas em geral. Tornando-se assim um ponto de coleta.

Se você é uma pessoa comum e quer apenas ajudar com algo que tem em casa, pode separar os materiais que pretender doar – lembrando que precisam estar em boas condições de uso – e levar até um ponto de coleta ou até a sede do FAC.

A primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, líder do FAC, explica que a colaboração da população é de extrema importância para o sucesso da campanha. “É muito importante a colaboração de todos, porque quando a gente une força, a gente consegue atingir um resultado com muita mais eficiência. Quanto mais pessoas estiverem engajadas nesta causa, mais pessoas vão estar protegidas do frio neste inverno, quanto mais a sociedade estiver envolvida, mais pessoas vamos poder ajudar”, ressalta.

Além destas formas de ajuda, o FAC realizará no dia 6 de maio a 18ª edição da tradicional Feijoada do FAC. O evento é beneficente e toda a arrecadação será revertida para a compra de agasalhos, cobertores e alimentos para atender a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social.

O evento acontece a partir das 11h30 no Ondara Buffet, espaço cedido pela proprietária para realização da feijoada. Os ingressos custam R$ 150 e podem ser adquiridos no FAC, localizado na Rua Anhandui, 294, anexo ao Instituto Mirim. Mais informações pelo telefone (3314-3248 ou 99182-1770)

FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade é diretamente vinculado ao gabinete do prefeito e tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Visando o atendimento ao cidadão com extrema carência financeira, o FAC desenvolve ações em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados, e outros produtos de primeira necessidade.

Dentre as ações do FAC, destacam-se também, os programas e projetos que têm por objetivo o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas que visam a capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.