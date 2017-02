Funesp divulga lista de inscritos para seleção de estagiários do PELC e prova acontece dia 14

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira (09.02) a lista de candidatos inscritos para o processo seletivo de estagiários para atuar no Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), que acontece na Capital em parceria com Ministério do Esporte.

Com os candidatos selecionados, a segunda fase do processo acontece do dia 14 de fevereiro com a realização da prova escrita que iniciará às 8h no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, anexo da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou acima de 5.

Ao todo 84 candidatos se inscreveram para participar da seleção de acadêmicos dos cursos de Educação Física, Artes Visuais e Música. Os jovens selecionados atuarão no desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, coordenados pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

O conteúdo programático da prova escrita está disponível no site do Ministério do Esporte no arquivo – PDF Diretrizes PELC 2013, além dos livros:

