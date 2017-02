Funesp inicia turmas de funcional, pilates e ginástica no parque Ayrton Senna

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em parceria com o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) iniciou novas oficinas com atividades aeróbicas no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. Com aulas de treino funcional, pilates e ginástica, a população da região poderá fazer atividades todos os dias da semana de forma gratuita.

Segundas e sextas-feiras acontecem aulas de dança às 7h, e às 8h tem pilates. Já nas terças e quintas-feiras serão realizadas aulas de treinamento funcional, às 7h e às 8h terá ginástica localizada.

Para participar, os participantes do PELC devem ir até o Parque com roupas específicas de ginástica e procurar o professor ou coordenador do Programa.

O Parque Ayrton Senna fica na Rua Arapoti, 512, no bairro Aero Rancho.

No parque Ayrton Senna também acontecem as atividades de:

Voleibol – Segunda e Sexta-Feira – 9h

Treinamento Funcional – Terça e Quinta-Feira – 7h

Futsal – Terça e Quinta-Feira – 9h

Tênis De Mesa – Segunda e Sexta-Feira – 13h

Ginástica – Segunda e Sexta-Feira – 14h

Pilates – Segunda e Sexta-Feira – 15h

Funcional – Terça e Quinta-Feira – 16h

Funcional – Segunda e Sexta-Feira – 16h

Ginástica Localizada – Terça e Quinta-Feira – 14h

Caminhada Orientada – Terça e Quinta-Feira – 15h