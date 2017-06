Funesp promove torneio de Tênis na Capital

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) promove nos dias 15 a 17 e 23 a 25 de junho, o 1º Torneio Escolar de Tênis de Campo. As partidas acontecerão de forma simultânea no Centro Olímpico da Vila Nasser e no Parque Ecológico do Sóter a partir das 8h.

Para participar, os jovens devem ter entre 11 e 17 anos. Segundo o professor organizador, Eliezer Leite, o torneio vai estimular a prática dos jovens no Tênis de Campo. “Os jovens terão a oportunidade de treinar suas habilidades e mostrar o que estão aprendendo, além de proporcionar a divulgação da modalidade”.

O Torneio será dividido por categorias. Na “A” será para jovens com prática avançada, na categoria “B” para alunos intermediários, e a categoria “C” para alunos iniciantes, além da categoria iniciante feminina.

Destacando a troca experiência entre os jovens, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, acredita que a competição vai favorecer os adolescentes participantes das oficinas de esporte e lazer desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande nos parques da cidade.