Funesp realiza aulão de ginástica com tema

As atividades começam às 18h30 e irão reunir os participantes das oficinas de ginástica e pilates do Sóter

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza nesta segunda-feira (03), um aulão de ginástica com o tema julino no Parque Ecológico do Sóter. As atividades começam às 18h30 e irão reunir os participantes das oficinas de ginástica e pilates do local.

Além do Parque Sóter, o aulão também acontecerá na Praça Esportiva Elias Gadia, no dia 19 de julho, a partir das 18h30.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, eventos como festivais e aulões são convites para quem ainda não participa esporte. “Os eventos sistemáticos acontecem diariamente em todos os equipamentos esportivos, somando cerca de 100 horas de atividade em cada local, assim os eventos pontuais são fundamentais para atrair mais pessoas e estimular a prática esportiva”, destacou Terra.

De forma gratuita, as atividades do Programa Movimenta Campo Grande já movimentam cerca de 20 mil pessoas por mês, que além das atividades aeróbicas participam das oficinas de tênis, futsal, vôlei, beach tênis, yoga, capoeira, grupo de corrida, flagfootball, funcional, basquetebol, bocha, handebol, meditação, entre outras.