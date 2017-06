Funsat abre credenciamento de professores para o Pronatec

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), publicou nessa quarta-feira (28), em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, o edital de credenciamento de Professores para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e emprego (PRONATEC).

Confira as áreas de atuações: Linguagem Comunicação, Fundamentos do Turismo e Hospitalidade, Informática Básica, Ética e Relações Interpessoais, Gestão Financeira de Custos, Empreendedorismo, Organização de Eventos, Gestão Empresarial, Inglês, Interprete e Vidente, Noções de Nutrição, Saúde e Segurança Alimentar, Ambientação Profissional, Habilidades Básicas de Cozinha, Cozinha Fria, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Direito Aplicado ao Turismo e Hotelaria, Administração em Meios de Hospedagem, Técnica de Governança, Técnicas de Reserva, Tópicos Especiais em Hotelaria, Técnicas de recepção, Gestão Ambiental em Meios de Hospedagem, Técnicas de Recreação, Manutenção em Meios de Hospedagem, Saúde e Segurança no Trabalho, – Hospitalidade, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Programas Aplicativos, Lógica de programação, Sistemas Operacionais, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Restaurante e Bar.

Para se credenciar a qualquer uma das áreas citadas é necessária a apresentação do diploma ou certificado de pós-graduação na respectiva área. O servidor da Prefeitura Municipal de Campo Grande poderá concorrer para qualquer código de vaga do edital, desde que a atuação no PRONATEC/FUNSAT não cause prejuízo à carga horária regular de atuação, à qualidade e ao bom andamento das atividades regulares exercidas na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Os candidatos podem conferir o edital01/2017/Funsat, na íntegra, nas páginas de 1 a 6, da edição nº 4.922 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

Serviço – As inscrições serão realizadas no período de 29 de junho a 7 de julho 2017, no horário das 7h30min às 10h e das 13h30min às 16h, na sede da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – Funsat, sala 101, 1º andar, localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran n. 1.581, Bairro Jardim Santa Dorotheia.