Funsat abre processo seletivo para profissionais com nível superior

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizará nesta quarta-feira (6), e quinta-feira (7), análise curricular de profissionais com nível superior para as seguintes ocupações: coordenador de compras, diretor de marketing e diretor financeiro. Abaixo segue especificações dos cargos.

Os profissionais interessados devem comparecer na sede da Funsat para receber mais informações e encaminhamento para o processo seletivo. Para participar devem estar munidos com documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho, para preenchimento de cadastro. O atendimento será realizado das 8h às 11h e das 13h as 16h.

Para a vaga de Coordenador de Compras – Analista, será responsável pela área de supply chain nas unidades do Grupo Educacional, onde as principais atividades serão: Lançamento e controle de contas fixas, contratações de fornecedores locais, controle dos contratos regulatórios, realização de compras pontuais para as unidades. É necessário ter habilidades em negociação e bom relacionamento interpessoal, pois realizará contato com os diretores das unidades e representantes do Grupo Educacional frente os fornecedores locais. O candidato deve ter ensino superior completo em administração ou áreas afins. O salário oferecido é de R$ 3 mil (salário negociável, conforme experiência profissional e nível técnico de conhecimento) os benefícios serão informados na entrevista.

Já a vaga de Diretor de Marketing, o profissional será o responsável pelo planejamento estratégico da empresa; definir e executar o plano de marketing e negociação comercial; planejar eventos de divulgação das marcas que fazem parte do grupo educacional é necessário ter com conhecimento no segmento de mercado, projetos, marketing e negociação comercial. Conhecimento em Inglês intermediário. Se tiver formação como especialista na área, será um diferencial. Ter disponibilidade para eventuais viagens. Possuir CNH com próprio. Com bom relacionamento interpessoal. Ter ensino superior completo em administração, publicidade, comunicação e marketing. O salário é de R$ 5 mil e os benefícios serão informados na entrevista.

E para vaga de Diretor Financeiro, o profissional será o responsável pela execução do controle financeiro de todas as unidades do grupo educacional. Necessário conhecimento e bom domínio em contas a pagar, contas a receber, todos os tramites da área contábil e financeira. Com conhecimento avançado no pacote Office. Possuir CNH, possuir especialização na área contábil ou de controle financeiro, será um ótimo diferencial. Ensino superior completo em administração, ciências contábeis e economia. O salário oferecido é de R$ 5 mil e os benefícios serão informados na entrevista.

A Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Para mais informações entre em contato pelo telefone 3314-3089.