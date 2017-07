Funsat agiliza atendimento aos trabalhadores com deficiência

Para agilizar a intermediação de mão de obra e orientar as empresas para a Lei de Cotas, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece atendimento na Agência de Emprego aos trabalhadores com deficiência que buscam ser inseridos no mercado de trabalho.

A intenção, de acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, é ampliar o atendimento às pessoas com deficiência. “Temos um núcleo na Funsat de pessoas especializadas para atender as pessoas com deficiência e buscamos o contato com as empresas para que ofereçam oportunidade de emprego”, frisou.

O atendimento das especificidades de deficiência física, visual, auditiva, intelectual que não são impeditivas ao exercício de atividade de trabalho são intermediados pela Coordenadoria do Núcleo da Pessoa com Deficiência da Funsat. De acordo com a Coordenadora, Eliene Rodrigues de Souza, a Funsat realiza intermediação de mão de obra que visa a defesa dos direitos destes trabalhadores lembrando às empresas a existência da Lei de Cotas (Lei nº 8213/91).

A Lei de Cotas determina o percentual destes trabalhadores nos postos formais de trabalho nas empresas. “Nossa missão é garantir acesso e permanência dessa população produtiva às relações de trabalho de forma justa e igualitária”, ressaltou Eliene.