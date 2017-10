Funsat divulga vagas disponíveis nesta quarta-feira

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quarta-feira (04), diversas vagas, entre elas para operador de empilhadeira, assistente administrativo, técnico de refrigeração, recepcionista de hotel, confeiteiro e costureira de máquinas industriais.

Para o ramo atacadista estão sendo oferecidas três vagas para operador de empilhadeira. A função exige experiência comprovada em carteira e curso de operador de empilhadeira atualizado. Os candidatos devem, preferencialmente, residir nas imediações dos bairros Santo Amaro, Vila Cidade Morena e Guanandi. Salário de R$ 1.395,00, mais alimentação no local. A entrevista será feita nesta quarta-feira (04), das 08h às 13h, na Funsat, no 2ª andar, no Auditório da Intermediação de Empregos.

Na área administrativa estão disponíveis duas vagas exclusivas de estágio para assistente administrativo, é necessário estar cursando o primeiro período de administração, economia ou ciências contábeis, sem exigência de experiência. Para atuar com auditoria, processos, vendas e relatórios. Salário de R$ 650,00, mais auxílio alimentação e transporte.

Para o setor de serviços de instalação e manutenção de produtos refrigerados encontra-se aberta a vaga para técnico de refrigeração. A função exige o ensino médio completo, curso técnico e experiência na área. Para manutenção de câmaras frias e freezers. Salário de R$ 1.500,00, mais assistência médica e outros benefícios que serão informados na entrevista.

Já a vaga para recepcionista de hotel, a empresa exige o ensino médio completo e noções de técnicas em vendas. Com conhecimento e fluência nos idiomas (Inglês e Espanhol). Para prestar informações sobre reservas e agendamento em hotel. Salário de R$ 1.658,00, mais vale transporte.

Na área da panificação está sendo oferecida a vaga para confeiteiro, a função exige o ensino fundamental completo, experiência e pratica no preparo de tortas, bolos e doces. É preciso ter disponibilidade de horário. Salário de R$ 1.200,00, mais refeição.

No setor do vestuário estão abertas duas vagas para costureira de máquinas industriais. A função exige o ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira na profissão. Para montar e costurar peças de vestuário. Salário de R$ 1.088,19, mais refeição.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/

Serviço

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Mais informações no telefone (67) 3314-1018.