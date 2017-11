Funsat forma 36 técnicos em transações imobiliárias

O Técnico em Transações Imobiliárias é o profissional responsável por assessorar ações de compra, venda e locação de imóveis. A Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), formou na última sexta-feira (24), 36 trabalhadores nesta área. O profissional precisa possuir conhecimento em legislação, linguagem e comunicação, operações imobiliárias, projetos da construção civil, contabilidade, marketing imobiliário e organização de negócios imobiliários.

O curso Técnico em Transações Imobiliárias forma profissionais do ramo imobiliário garantindo o exercício da profissão de Corretor de Imóveis, cuja profissão foi regulamentada pela Lei Federal nº 6.530 de 12/05/1978. A organização curricular do curso atendeu ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais normas vigentes, com a carga horária total de 960 horas/aula, sendo 800 horas de atividades teórico/prática e 160 horas destinada ao estágio profissional supervisionado.

Durante a certificação dos alunos o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, frisou a importância da profissão e a dedicação dos professores com os formandos. “Esse trabalho que vocês vão realizar é muito importante. Precisamos de profissionais competentes no mercado e esses professores que os orientaram são competentes e dedicados. O mercado necessita de pessoas para alavancar e fazer a diferença”, ressaltou.

Para a formanda Maria Solange Lencina, o curso de TTI é o melhor da cidade. “Estou feliz com minha nova profissão, pois vou realizar sonhos de pessoas, isso é muito gratificante e quero tirar meu Creci para trabalhar legalizada. Esse é o melhor curso da cidade”, disse.

Mario Lucas agradeceu a oportunidade e está ansioso para começar a trabalhar na área. “É um ramo que está em crescimento. Minha expectativa é das melhores, pois acredito no mercado. Quero agradecer a Prefeitura, que através da Funsat nos oportunizou a realização do curso”, destacou.

A Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, criada pelo Decreto nº 12. 581, de 13 de março de 2015, foi credenciada para oferecer a Educação Profissional Técnico de Nível Médio e reconhecida através da Deliberação nº 10.833, de 06 de junho de 2016, homologada pelo Conselho Estadual de Educação.