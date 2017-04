O programa Funsat Itinerante, estará nesta quinta-feira no bairro Aeroporto. Hoje, os atendimentos iniciam no Cras Jardim Aeroporto, na Rua Rio Galheiro, 470. O atendimento funcionará no período da manhã das 8h às 11h.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.