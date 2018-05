Funsat Intinerante visita três bairros neste fim de semana

Três locais de Campo Grande serão visitados pelo programa Funsat Intinerante neste fim de semana. A ação acontece por meio da Fundação Social do Trabalho. O atendimento nos bairros funciona no período da manhã, das 8h às 12h, em locais previamente agendados.

De acordo com a prefeitura da cidade, serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Confira a programação:

Nesta sexta-feira (18.05), o serviço será realizado no Campus da Uniderp Matriz, na Avenida Ceará, nº 333 – Bairro Vila Antônio Vendas.

Já no sábado (19.05), o serviço será oferecido na Rua José Pedrossian, nº 514, Bairro Varanda do Campo.

E, no domingo (20.05), o atendimento será realizado durante a Ação Jovem que acontece em parceria com a Subsecretaria de Políticas para Juventude. O evento acontecerá na Rua Lúcia dos Santos nº 384, Bairro Parque do Lageado.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3084.