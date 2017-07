Funsat Itinerante atende moradores de cinco bairros nesta semana

Os moradores dos bairros José Abrão, Tijuca, Vida Nova, São Conrado e Aero Rancho receberão nesta semana o atendimento do programa Funsat Itinerante, realizado pela Fundação baSocial do Trabalho (Funsat). O atendimento funcionará no período da manhã das 8h às 11h.

O programa oferece serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Confira abaixo os locais de atendimentos:

Segunda-feia (24) - sede da Associação de Moradores do Bairro José Abrão, na Rua Amando Holanda, s/n, das 8h às 11h.

Terça-feira (25) - CRAS Tijuca, na Rua Piassanguaba, nº 1145, das 8h às 11h.

Quarta-feira (26) - CRAS Vida Nova, na Rua Jaci Maria de Azevedo Moro, nº 164, das 8h às 11h.

Quinta-feira (27) - CRAS São Conrado, na Rua Livino de Godoy, nº 777, das 8h às 11h.

Sexta-feira (28) - CRAS Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, nº 862. O atendimento será das 8h às 11h.