Funsat Itinerante atenderá a comunidade Cidade de Deus no Sábado

O Programa Funsat Itinerante, realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizará atendimento no próximo sábado (20) para os moradores da Comunidade Cidade de Deus.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o objetivo desta ação é levar oportunidade de emprego para a comunidade. “São pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade e precisam ser acolhidas e principalmente ter oportunidade de trabalho”, frisou.

Serão oferecidos serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos para as vagas disponíveis, orientações sobre emissão de Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego e os demais serviços oferecidos pela Funsat. O evento também contará com atendimento jurídico, onde três advogados serão voluntários nesta ação.

Serviço – O atendimento será das 8h às 12h, na Rede Solidária – Unidade Ruth Cardoso, que está localizado na Rua Adelaide Maia Figueiredo, bairro Dom Antônio Barbosa.