Funsat Itinerante estará neste final de semana em três bairros da Capital

O Programa Funsat Itinerante, realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), atenderá no final de semana nos bairros Tiradentes, Aero Rancho e Moreninha II.

No sábado (6), o atendimento será na sede do Centro de Recuperação Esperança, na Rua Romeu Alves Camargo, 73, no Bairro Tiradentes, das 8h às 11h.

Já no Bairro Aero Rancho, o atendimento também será realizado no sábado e acontecerá na sede da Escola Municipal “Wilson Taveira Rosalino”, na Rua Tokey Nakao, s/n, Aero Rancho, das 8h às 11h.

No domingo (7), a equipe da Funsat estará atendendo os moradores na Rua Oricuru, s/n, no Bairro Moreninha II, das 13h às 17h.

Na segunda-feira (8), o atendimento será na sede do CCI Piratininga, na Avenida Manoel da Costa Lima, 1200, Vila Piratininga.

Terça-feira (9), o serviço será realizado na sede do CRAS Popular, na Rua Marçal de Souza, 25, Bairro Vila Popular.

Quarta-feira (10), o atendimento será no Cecapro, na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1440, no Bairro Parque do Sol.

Já na quinta-feira (11), o atendimento será feito no Centro Comunitário Coophatrabalho, na Avenida Florestal, 847, no Bairro Coophatrabalho.

Sexta-feira (12), o atendimento será no CRAS Vila Nasser, na Rua Januário Barbosa, 366, no Bairro Vila Nasser.

E no sábado (13), o atendimento será na sede da AMCHB – Associação de Moradores do Conjunto Habitacional, na Rua Jardim Silveira, s/n, Bairro Bonança.