Funsat Itinerante estará nos bairros Los Angeles, Parque do Sol, Coophatrabalho e Vila Nasser

Esta semana, o programa Funsat Itinerante estará em quatro regiões de Campo Grande para levar à população dos bairros informação e acesso às ações do sistema público de emprego. A Funsat Itinerante funcionará na terça, quarta, quinta e sexta-feira, no período da manhã, das 8h às 11h30.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamento a vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Veja abaixo o calendário com a relação dos bairros em que a Funsat Itinerante vai estar nesta semana:

Terça-feira (7): atendimento será na sede do CRAS Los Angeles, na rua Afonso Celso, nº 134, no bairro Los Angeles, no horário das 08h às 11h30;

Quarta-feira (8): atendimento será na sede do Cecapro, na rua Evelina Figueiredo Selingardi, nº1440, no bairro Parque do Sol, das 08h às 11h30;

Quinta-feira (9): atendimento será no Centro Comunitário da Coophatrabalho, na Avenida Florestal, nº 847, no bairro Coophatrabalho, das 08h às 11h30;

Sexta-feira (10): atendimento será no Cras Vila Nasser, na rua Januário Barbosa, nº 366, no bairro Vila Nasser, das 08h às 11h30;

O atendimento nos bairros visa facilitar o acesso da população aos serviços de Intermediação de Emprego oferecidos pela Funsat em diversas regiões da capital. O (a) interessado (a) poderá realizar a Emissão da Carteira de Trabalho, cadastro e encaminhamento para vagas de emprego e ainda receber orientação sobre o seguro–desemprego.