Funsat Itinerante levará serviços para os bairros Vida Nova II, São Conrado, Aero Rancho e Botafogo

Nesta semana, o programa Funsat Itinerante estará em quatro regiões de Campo Grande, na quarta, quinta, sexta-feira e sábado, no período da manhã, das 8h às 11h30, para para levar à população dos bairros informação e acesso às ações do sistema público de emprego.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamento as vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Os (as) interessados (as) devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência (água, luz ou telefone).

Condira os bairros que a Funsat Itinerante vai estar nesta semana:

Na quarta-feira (22), o atendimento será no CRAS Vida Nova II, na Rua Jacy Mª de Azevedo, nº 164, no Bairro Vida Nova II, das 08h às 11h30. Na quinta-feira (23), o atendimento será no CRAS São Conrado, na Rua Livino de Godoy, nº 777, no bairro São Conrado, das 08h às 11h30.

Na sexta-feira (24), o atendimento será no CRAS Aero Rancho, na Rua Globo de Ouro, nº 862, no bairro Aero Rancho, das 08h às 11h30. E no sábado (25) o atendimento será no Centro de Convivência “Leila Jallad Dias – Botafogo, na Rua Elvis Presley nº 550, no Bairro Jardim Botafogo, das 08h às 11h30.