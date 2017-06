Funsat Itinerante realiza atendimento em cinco bairros da Capital

Nesta semana, o Programa Funsat Itinerante, realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), levaráos serviços de cadastro de vagas e orientação aos trabalhadores dos bairros Piratininga, Jardim Batistão, Parque do Sol, Coophatrabalho e Vila Nasser. O atendimento será realizado no período da manhã, das 8h às 11h.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos para as vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS), orientação sobre habilitação do seguro-desemprego e os demais serviços oferecidos na Funsat.

Veja abaixo os locais agendados:

Hoje, segunda-feira (05), o atendimento será no CCI Piratininga, na Avenida Manoel da Costa Lima, 1200. Atendimento das 08h às 11h.

E na terça-feira (06), o atendimento será na sede da Associação de Moradores do Jardim Batistão, na Rua Egito, 158. Atendimento das 08h às 11h.

Já na quarta-feira (07), o atendimento será no o atendimento será no Cecapro, na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1440. Atendimento das 08h às 11h.

Quinta-feira (08), o atendimento será na Associação de Moradores da Coophatrabalho, na Avenida Florestal, 847. Atendimento das 08h às 11h.

E na sexta-feira (09), o serviço será no CRAS Vila Nasser, na Rua Januário Barbosa, 366. Atendimento das 08h às 11h.