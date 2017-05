Funsat Itinerante realiza mais de 150 atendimentos no fim de semana

Nesse último fim de semana do mês de maio, o Programa Funsat Itinerante levou os serviços para a Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira e na Universidade Anhanguera-Uniderp, perfazendo um total de 150 atendimentos, com encaminhamentos diretos para o mercado de trabalho.

Na Universidade Anhanguera-Uniderp foram mais de 100 atendimentos, com mais de 30 encaminhados para o mercado. Lais Sthefany do Carmo, de 20 anos, desempregada há 7 meses, disse que ficou sabendo do atendimento da Funsat na Uniderp e se dirigiu até lá na busca de uma colocação no mercado. “Estou acompanhando o balcão de emprego através da internet e fiquei sabendo da Funsat Itinerante aqui na Universidade. Não esperava que fosse conseguir uma oportunidade e durante o atendimento recebi o encaminhamento para a vaga de atendente de telemarketing”, comemorou.

Na Escola Municipal Vanderlei Rosa de Oliveira foram mais de 46 atendimentos com oito (08) trabalhadores encaminhados para o mercado de trabalho. Tatiana S. Gomes foi em busca de uma vaga e conseguiu, “Aproveitei para atualizar meu cadastro e fui encaminhada para vaga de telemarketing. Estou muito feliz porque há 2 anos estava desempregada”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat Cleiton Franco, o Programa foi reformulado no sentido de ampliar e melhorar o atendimento. “A iniciativa chega a todas as regiões da cidade e já conseguiu atrair grandes parcerias para melhorar o acolhimento. A cada mês o programa ganha novos pontos de atendimentos, o que facilita o acesso à todos que procuram por uma oportunidade de emprego”, pontuou.

Agência Municipal de Emprego da Funsat – Realiza gratuitamente o serviço de intermediação de empregos, cadastra, seleciona e encaminha trabalhadores (as), de acordo com as necessidades especificadas das empresas, valorizando a formação e experiência profissional de cada trabalhador.

Programa Funsat Itinerante – Oferece os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamento às vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) , orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Acompanhe os atendimentos agendados do Programa Funsat Itinerante para os próximos dias:

Nesta segunda-feira (29), o serviço acontece desde as 8h, no CRAS Canguru – Rua dos Topógrafos, nº 1.175. O atendimento segue até às 11h.

Na terça-feira (30), das 8h às 11h, o serviço será realizado na Associação de Moradores do Conjunto Estrela do Sul – Rua Dr. Jivago, s/n.

Quarta-feira (31), o atendimento será no CRAS Aero Rancho – Rua Globo de Ouro, nº 862, das 8h às 11h.

E, na quinta-feira (1º), o atendimento será no CRAS Indubrasil – Rua Galo Campina, nº 134, das 8h às 11h.

Já na sexta-feira (2), o serviço será no CRAS Estrela Dalva – Rua Palmerais, s/n, também das 8h às 11h.

No sábado (3), o atendimento será realizado na Universidade Anhanguera- Unidade 2, localizada na Av. Gury Marques, nº 3203, bairro Chácara das Mansões, das 8h às 11h.

Mais informações sobre os serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho podem ser obtidas através dos telefones (67) 3314-5096 e 3314-5809.