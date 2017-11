Funsat itinerante vai atender dois bairros da Capital neste final de semana

Na sexta-feira (24), as atividades acontecem no Bairro Cidade Morena e no sábado (25) no Bairro Pioneiros.

A Funsat Itinerante estará atendendo os moradores de dois bairros da capital com serviços de intermediação de emprego. Na sexta-feira (24), as atividades acontecem no Bairro Cidade Morena e no sábado (25) no Bairro Pioneiros.

Na Cidade Morena, as ações acontecem na Rua Antonio Davi Macedo 25, no Bairro Cidade Morena, das 8h às 12h, com serviços de cadastro e encaminhamento de vagas.

No sábado, o atendimento será no Bairro Pioneiros, na Escola Municipal Abel Freire de Aragão, localizada à Rua Ana Luiza de Souza , 1.200, das 8h às 12h. A população poderá fazer o cadastro e buscar vagas de empregos ofertados.

Para participar é necessário levar os documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência.