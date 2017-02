Funsat Itinereante atende neste sábado nos bairros Taquaral Bosque e Moreninhas

O programa Funsat Itinerante levará, neste sábado (18), para as comunidades dos bairros Taquaral Bosque e Moreninhas serviços gratuitos nas áreas da saúde, educação, cidadania, cultura, esporte e lazer.

Na data, serão feitos cadastro de trabalhadores e encaminhamentos à vagas disponíveis, orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e orientação sobre a habilitação do seguro-desemprego. Também serão repassadas informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

No bairro Taquaral Bosque será a primeira Ação Comunitária com parceria entre Funsat e Fundação Dom Bosco – FM Educativa UCDB. Já nas Moreninhas o evento será o encerramento do trabalho social com 482 famílias beneficiadas do Residencial José Maksoud, uma parceria entre Agência Municipal de Habitação (Emha) e Funsat.

Os interessados devem comparecer munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

O evento do bairro Taquaral Bosque será realizado neste sábado (18), na Casa Dom Bosco localizada na Rua Luciana Ota Perez, n.629 – Bairro Taquaral Bosque, com atendimento das 8h00 às 12h.

Nas Moreninhas, o evento será realizado na mesma data acima no Residencial José Maksoud situado à Rua Derzi n. 23, esquina com a Rua Radra Mamede Alli, Moreninhas III, ao lado do Parque Jacques da Luz, o evento terá inicio às 8h00.