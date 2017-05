Funsat oferece hoje diversas vagas de emprego no setor do vestuário

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho – Funsat, oferece nesta quinta-feira (11.05) diversas vagas para o setor do vestuário.

Em destaque na Agência de Empregos as seguintes oportunidades:

Auxiliar de corte na preparação de confecção de roupas – para a função é preciso ter o ensino médio completo e experiência nos serviços de corte de tecidos. O salário oferecido é de R$ 1.500,00.

Auxiliar de produção na confecção de roupas – para concorrer à vaga é preciso ter o ensino médio completo, experiência em revisão de peças acabadas e empacotamento, em conformidades com as normas técnicas de qualidade. O salário é de R$ 968,00, mais benefícios.

Também há vaga para estoquista – essa função exige ensino médio completo e experiência em serviços de expedição, carga e descarga, controle e organização e manutenção de estoque. O salário é de R$ 968,35.

Já a função de Fiel de depósito exige ensino médio e experiência na conferência de estoque e mercadorias, com salário de R$ 1.088,19, mais benefícios.

Para aqueles (as) que trabalham com reparação de roupas, há vaga para costureira com ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em reformas, ajustes e reparos de roupa, com salário de R$ 1.005,00.

Outra vaga é para costureira geral, é preciso ter ensino fundamental completo e experiência comprovada nos serviços com máquinas overloque, galoneira e reta. O salário é de R$ 1.005,00, mais comissão.

Documentos necessários

Os candidatos deverão comparecer munidos de documentos pessoais (RG e CPF, Carteira de Trabalho).