Funsat oferece vagas com salários de até R$ 1,5 mil na capital

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta quarta-feira (25) vagas para diversas funções. Os salários variam entre R$937,00 (mais benefícios) e R$ 1,5 mil (mais comissão).

A vaga de maior salário ofertada para atuar em Campo Grande é de vendedor pracista. É necessário ter ensino médio completo, experiência em vendas de produtos alimentícios, para captação de clientes, condução própria e CNH A/B. O salário é de R$ 1,5 mil, comissão e ajuda de custo.

Há vagas ainda para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas. Basta ter começado o ensino fundamental e ter experiência para auxiliar em serviços mecânicos de máquinas pesadas. Salário de R$ 1,068 mil e benefícios.

Quem se interessar em trabalhar como atendente de telemarketing, precisa ter concluído o ensino médio e ter experiência para atuar com sistema de monitoramento de segurança; com conhecimento do pacote Office e disponibilidade para trabalhar em escala de 12×36. Salário de R$ 990,00 mais vale alimentação.

Quem quiser oportunidade em Três Lagoas, há vagas para costureira de maquinas industrial. É exigido ensino fundamental, pode ser incompleto, experiência em confecção de roupas femininas e conhecimento em máquinas industriais. Salário de R$ 1,017 mil mais benefícios.

Há vaga ainda na cidade para técnico em automobilística. Precisa ter ensino médio completo e curso técnico em mecânica automobilística, experiência em serviços de inspeção veicular, com CNH “B” em dia. Salário de R$ 1,745 mil mais vale refeição.

Também em Três Lagoas há vaga ainda para auxiliar de depósito. É necessário ter ensino médio completo, experiência para embalar, separar, encaixotar, carregar e descarregar produtos. Necessário conhecimento em informática básica. Salário de R$ 937,00, com cesta básica e assistência médica.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias

Funsat

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego no site: maisemprego. mte. gov.br – Importante ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena – Fone: (67) -33145096 – O atendimento ao público funciona de segunda a quinta-feira, das 07h às 17h, na sexta feira o atendimento é das 07h às 16h (em razão dos serviços administrativos internos).

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Importante: As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.