Funsat oferece vagas com salários de até R$ 1.500,00

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), disponibiliza para esta segunda-feira (2) diversas vagas de emprego. Entre elas vagas para assistente administrativo, contador, operador de empilhadeira e fiscal de caixa. Os salários chegam até R$ 1.500,00.

No setor de serviços administrativos encontra-se aberta vaga para assistente administrativo. A função exige ensino superior incompleto (acadêmico do 4º período em Administração), com experiência em contas a pagar e receber, controle de notas e todas as rotinas administrativas. Salário de R$ 1.500,00 mais benefícios.

Na área contábil encontra-se aberta a vaga para contador. A função exige o ensino superior completo em Ciência Contábil e experiência comprovada em lançamentos de notas e conhecimento nos Programas (SCI, SPED Fiscal e Contribuição) com informática básica. Salário de R$ 1.500,00 mais refeição no local.

No setor de cargas encontra-se aberta a vaga para operador de empilhadeira. A função exige o ensino médio completo e curso atualizado na área com experiência no transporte e movimentação de mercadorias. Necessário CNH B em dia. Salário de R$ 1.457,55.

No setor de serviços encontra-se aberta a vaga para fiscal de caixa. A função exige o ensino superior completo em Administração ou acadêmico em administração ou gestão de RH. Para trabalhar em equipe e experiência comprovada em gestão. Salário de R$ 1.300,00 mais benefícios.

No setor do comércio encontra-se aberta a vaga para balconista de crediário. A função exige ensino médio e experiência em serviços de crediário e financeiro. Com disponibilidade para trabalhar finais de semanas e feriados com folga na semana e que resida na saída para Cuiabá. Salário de R$ 1.091,00 mais benefícios.

Para a vaga de auxiliar de topógrafo é necessário ter o ensino médio completo e experiência em levantamentos e análises topográficas. Salário de R$ 1.089,00.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.