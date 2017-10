Funsat oferece vagas com salários de até R$ 1.700,00

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), disponibiliza para esta segunda-feira (2) diversas vagas de emprego. Entre elas para para motorista de caminhão, mecânico de autos, costureira e chapeiro. Os salários chegam até R$ 1.700,00.

No setor de veículos pesados há vaga para motorista de caminhão. A função exige o ensino médio e curso Mopp atualizado, CNH D/E em dia e experiência em direção de veículos Truck ou Toco, para transporte de cargas perigosas, com disponibilidade para viagens intermunicipais e interestaduais. Salário R$ 1.700,00 mais diárias e assistência médica.

Já a vaga de mecânico de autos em geral exige o ensino fundamental completo e experiência comprovada em escapamentos e solda com oxigênio. Salário de R$ 1.500,00 mais refeição no local.

Outra vaga disponível é a de motorista de betoneira. A função exige o ensino médio, CNH D em dia e disponibilidade para viagens intermunicipais e interestaduais e experiência no transporte de cargas em geral. Salário R$ 1.363,00 mais hora extra e outros benefícios que serão informados na entrevista.

Na área do vestuário encontram-se abertas duas vagas para costureira de máquinas industriais. A função exige o ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira na profissão, para montar e costurar peças de vestuário. Salário de R$ 1.088,19 mais refeição. Ainda nessa área, encontram-se abertas três vagas para costureira em geral. A função exige ensino fundamental incompleto, experiência e conhecimento em operar máquina reta industrial. Salário R$ 1.088,00.

No ramo de alimentação, a oportunidade é para chapeiro. A função exige ensino médio e curso de higiene e manipulação de alimentos com experiência comprovada em carteira. Salário de 1.015,00 mais refeições no local e 20% de insalubridade.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer à Agência munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).